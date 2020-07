Espanhol Javi Gracia designado novo treinador do Valência

“O Valencia CF assinou nesta segunda-feira um acordo com Javi Gracia, que se torna no novo treinador da equipa para as próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2022”, indicou o clube ‘che’, num curto comunicado no site oficial na Internet.

O Valência, que conta com os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia na equipa principal, terminou a edição 2019/20 da ‘La Liga’ em nono lugar, num ano em que contou com três técnicos: Marcelino García Toral, Albert Celades e Voro González.Javi Gracia, de 50 anos, chega a Valência depois de passagens em clubes como o Cádiz, Almeria, Osasuna, Málaga, Rubin Kazan e Watford, a última equipa que orientou.