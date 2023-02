Espanhol Javi Gracia é o novo treinador do Leeds

"O Leeds United tem o prazer de anunciar que chegou a acordo com Javi Gracia, para assumir o cargo de treinador da primeira equipa de futebol, sujeito a obtenção do visto de trabalho", refere o clube na sua página oficial, sem revelar a duração do vínculo assinado entre as partes.



O treinador, de 52 anos, conhece bem o futebol inglês, depois de em janeiro de 2018 ter substituído no Watford o português Marco Silva, embora apenas se tenha mantido no cargo uma época e meia, com os 'hornets' a despediram-no também em setembro de 2019.



Gracia chega ao Leeds United num momento complicado para os 'peacocks', penúltimos no campeonato e atualmente numa série de 10 jogos sem vitórias na Premier League (seis derrotas e quatro empates), desde 05 de novembro.



O cenário levou à saída, já neste início de fevereiro, do treinador norte-americano Jesse Marsch e Michael Skubala foi o interino nos últimos três jogos.



Na carreira, Javi Gracia passou por clubes como o Cádiz, Almeria, Osasuna, Málaga, Rubin Kazan, Watford, Valência e, mais recentemente, pelo Al-Sadd, a única equipa em que conquistou um troféu, a Liga do Qatar.