Espanhol Lamine Yamal vence prémio Golden Boy aos 17 anos

O extremo, que apontou cinco golos na última campanha ao serviço dos catalães, arrebatou o troféu atribuído pelo periódico italiano após um 2023/24 que culminou com a conquista do Europeu pela seleção espanhola.



“É um orgulho ganhar este troféu. É um sonho, estou muito contente”, declarou o vencedor, numa mensagem em vídeo enviada para a sede do diário de Turim.



Yamal bateu 24 outros nomeados na última atualização, entre eles o português João Neves, do Paris Saint-Germain, além do compatriota Samu (FC Porto) e do norueguês Schjelderup (Benfica).



O respanhol sucede ao inglês Jude Bellingham na lista de agraciados, que, nos últimos quatro anos, contaram ainda com outros dois espanhóis – e jogadores do ‘Barça’ -, Gavi e Pedri.



A cerimónia de entrega do galardão está agendada para 16 de dezembro, em Turim, com o turco Kenan Yildiz, da Juventus, a vencer um prémio dedicado ao voto dos adeptos pela Internet, com Michael Kayode (Fiorentina) distinguido como melhor jovem italiano.



Na lista de premiados ao longo dos últimos 21 anos constam, de resto, dois portugueses, Renato Sanches e João Félix, ambos produtos da formação do Benfica.



Os ‘culés’ têm ainda a ‘Golden Girl’, prémio igual ao masculino atribuído à jogadora mais promissora, este ano entregue a Vicky López, de 18 anos, que sucede à colombiana Linda Caicedo.



No capítulo feminino, Aitana Bonmatí, outra jogadora do FC Barcelona, venceu o ‘Golden Woman’, para a melhor futebolista acima dos 21 anos.