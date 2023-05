Espanyol recupera de 3-0 com Atlético e luta pela manutenção

A tentar manter o segundo lugar, perdido horas antes para o Real Madrid, que venceu por 2-1 o Rayo Vallecano, o Atlético chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Saul Níguez (21 minutos) e Griezmann (44), este muito polémico, com o videoárbitro a validar, embora nenhuma imagem prove claramente que o remate do francês tenha entrado.Na reabertura, Carrasco (46) fez o 3-0 para os "colchoneros", mas os catalães chegaram ao empate, com golos de Montes (64), Joselu (76), de grande penalidade, e Vinicius Souza (79).Com este empate, o Atlético de Madrid segue no terceiro posto, com 73 pontos, menos um do que o Real Madrid e 12 do que o FC Barcelona, já campeão.O Espanyol é 19.º e penúltimo, com 35 pontos, a três do Getafe (16.º), que venceu em casa do Betis (1-0), do Cadiz, que perdeu na visita ao Villarreal (2-0), e do Valladolid (18.º), primeira equipa em zona de despromoção.Em Sevilha, o Getafe conseguiu um importantíssimo triunfo na luta pela manutenção, com um golo de Alderete (68), frente a um Betis sem William Carvalho, lesionado, e com Rui Silva no banco, tal como Domingos Duarte no conjunto dos arredores de Madrid.