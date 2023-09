Espírito Santo entra a vencer na Champions asiática, Jorge Jesus empata a acabar

Em Jeddah, contra o emblema do Uzbequistão, os sauditas do Al Ittihad deixaram o desafio do Grupo C resolvido ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face aos remates certeiros de Haroune Camara (11) e Romarinho (15 e 42).



Na mesma ‘poule’, o português José Morais, ao leme dos iranianos do Spahan, iniciou o torneio com um empate no Iraque, perante o Al Quwa Al Jawiwa (2-2).



Mais tarde, em Riade, foi a vez de Jorge Jesus começar a participação na ‘Champions’ asiática, no comando dos sauditas do Al Hilal, com um empate surpreendente diante dos uzbeques do Navbahor, que marcaram por intermédio do georgiano Toma Tabatadze (52 minutos), antes de Ali Al Bulayhi (90+10), já em tempo de descontos, repor a igualdade com que terminou o encontro.



O internacional português Rúben Neves foi titular no Al Hilal, tendo sido substituído aos 89 minutos.