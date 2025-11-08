Futebol Internacional
Espírito Santo soma segunda vitória seguida, Marco Silva continua a perder
Nuno Espírito Santo somou a segunda vitória seguida no comando do West Ham, enquanto Marco Silva, com o Fulham, sofreu a sexta derrota na Liga inglesa, ficando apenas um ponto acima da zona de descida.
Na 11.ª jornada, depois do 3-1 ao Newcastle, o West Ham recebeu e bateu o Burnley, por 3-2, e o Fulham foi derrotado em Liverpool perante o Everton (2-0).
Em Londres, Mateus Fernandes foi titular nos ‘hammers’, com Wilson, aos 44 minutos, o checo Tomas Soucek, aos 77, e Walker-Peters, 87, a fazerem os golos da equipa de Espírito Santo, que chegou a estar a perder.
O holandês Flemming, aos 35 minutos, colocou o Burnley na frente do marcador, com Florentino a titular nos forasteiros. Já depois de o West Ham ter protagonizado a reviravolta, o irlandês Cullen, nos descontos, aos 90+7, reduziu a diferença.
O West Ham passou assim a somar 10 pontos, mas continua no 18.º e antepenúltimo posto, agora em igualdade com o Burnley, enquanto o Fulham é 15.º com 11.
A equipa de Marco Silva caiu no campo do Everton com o senegalês Idrissa Gueye (45+4 minutos) e Michael Keane (81) a fazerem os golos da equipa da casa.
O emblema de Liverpool, que acabou com um registo de três jogos seguidos em vencer, segue provisoriamente no 11.º lugar com 15 pontos.
