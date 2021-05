Estádio do Dragão recebe final da Champions

O jogo estava inicialmente agendado para o Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia, no mesmo dia, mas a UEFA decidiu alterar esse local face às restrições da pandemia naquele país.





O facto de a Turquia estar na lista vermelha do Reino Unido lteve peso nesta decisão.





A notícia está a ser avançada pelo canal televisivo britânico Sky Sports e já foi entretanto confirmada pela RTP.

.

A opção turca perdeu força depois de Manchester City e Chelsea terem garantido presença no jogo decisivo.

.

Devido à pandemia, as autoridades britânicas têm desaconselhado as viagens entre Inglaterra e Turquia.

.

E depois de Wembley ter sido dado como possível opção, a UEFA terá decidido que será o estádio do Dragão a receber a final.

.

Esta será a segunda vez nos últimos três anos que Portugal recebe o jogo decisivo da mais importante prova de clubes a nível europeu.



O Estádio de Wembley, em Londres, terá sido colocado como hipótese, mas tudo leva a crer que o organismo que rege o futebol europeu estará mais inclinado pela opção do Estádio do Dragão, alegadamente por ter a garantia que poderá receber seis mil adeptos de cada clube nas bancadas.