Estádio Santiago Bernabéu do Real Madrid faz 75 anos

Em remodelação desde 2019, com um custo galáctico a superar os 800 milhões de euros, o novo Santiago Bernabéu revestiu-se de uma cobertura futurista, que esconde o betão para que não seja exposto, e é já um marco visual na capital espanhola.Na altura, em 1947, o estádio passou a ser conhecido por Novo Chamartín, em homenagem ao anterior recinto do Real Madrid, mas anos mais tarde foi rebatizado de Santiago Bernabéu, em reconhecimento ao presidente que liderou o clube durante 35 anos.Atualmente, 75 anos após a sua inauguração, com o Belenenses, o Santiago Bernabéu é um recinto que se reinventa para o futuro e se assume, cada vez mais, como uma centralidade não só de Madrid como do futebol europeu e mundial.Para a história do recinto do Real Madrid ficou o primeiro golo obtido por Barinaga, que abriu caminho ao triunfo por 3-1 sobre os "azuis" do Restelo. Chus Alonso marcou os outros dois golos dos "merengues" e, na ficha de jogo, Teixeira marcou para o Belenenses.A atribuição do golo a Teixeira não é pacífica, dado que alguns relatos da época, para além de fazerem referência à brilhante exibição do Belenenses frente ao poderoso Real Madrid, garantem que o golo foi marcado por Artur Quaresma.Na ficha do jogo inaugural constam os nomes de Caleja, Clemente, Corona, Pont (Ortiz), Ipiña, Huete, Alsuá, Alonso, Barinaga, Molowny e Vidal (Real Madrid) e Serio, Vasco, Feliciano, Amaro, Figueiredo, Serafim, Rocha, Quaresma, Teixeira, Duarte e Narciso (Belenenses).





Casa acolheu uma constelação de estrelas



Desde então, o Estádio Santiago Bernabéu, que em 1955 aumentou a sua capacidade para 125 mil lugares, foi palco de muitos duelos e conquistas, além de ter sido palco de finais da Liga dos Campeões, do Mundial (1982), Europeu (1964) e Libertadores (2018).



Pelo relvado do recinto "merengue" passaram alguns futebolistas portugueses, como Cristiano Ronaldo, Pepe, Figo, Ricardo Carvalho, Fábio Coentrão e Secretário, bem como pelo banco, como foi o caso dos treinadores José Mourinho (2010 a 2013) e Carlos Queiroz (2003/04).



O Estádio Santiago Bernabéu foi ainda casa de jogadores como Alfredo Di Stefano, Puskás, Ronaldo Nazário, Kaká, Roberto Carlos, Davor Suker, Michael Laudrup, Emílio Butragueño, Iker Casillas, Michel, Zinedine Zidane, David Beckham, Michael Owen, Christian Panucci, Hugo Sánchez, Hagi, Raúl e Clarence Seedorf.



Obras a pensar no futuro



Após uma primeira tentativa falhada em 2014, o presidente Florentino Pérez, que nasceu no mesmo ano de 1947 em que o estádio foi inaugurado, relançou em 2016 o projeto de remodelação e expansão do recinto, com um custo de 400 milhões de euros.



O projeto de remodelação inclui a remodelação da fachada e da cobertura (amovível), dando-lhe um aspeto futurista, bem como a ampliação do museu, a implantação de um hotel de luxo e a construção de novas zonas comerciais nos arredores.



O novo Estádio Santiago Bernabéu, que deverá ficar concluído em 2023, será completamente diferente do inaugurado em 1947 e será um recinto projetado para o futuro.



Uma das características visíveis do futuro estádio é a estrutura metálica pertencente às novas torres do Paseo de la Castellana, que, equipadas com rampas, escadas rolantes e elevadores, tornarão a circulação dos espetadores mais fluida.



O clube previa que os jogos decorressem com o desenrolar das obras de remodelação, mas as limitações impostas pela covid-19 levaram a que a equipa jogasse na academia, o que acelerou o processo. Desde o último jogo ao regresso do futebol no Santiago Bernabéu decorreram 560 dias.