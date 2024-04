Estado Islâmico ameaça atacar jogos da "Champions"

Os "jihadistas" publicaram diversas imagens em canais de propaganda, como a Fundação Al-Azaim e Sarh al-Khilafah, uma delas com a legenda “Matem-nos todos” (“Kill them all”, em inglês), noticiou segunda-feira à noite a agência espanhola Europa Press.



Nesta imagem surge um homem com o rosto coberto munido de uma arma automática e o nome de todos os estádios onde serão disputados jogos da "Champions" esta semana e a ameaça foi confirmada pelo SITE Intelligence Group, um organismo especializado em rastrear os grupos terroristas.



Espanha, que está no nível 4 de 5 de alerta antiterrorista, recebe dois dos duelos da competição máxima continental de futebol nos próximos dias: O Real Madrid enfrenta esta quarta-feira o Manchester City, no Santiago Bernabéu, enquanto o Atlético de Madrid recebe o Borussia Dortmund, na quarta-feira, no Cívitas Metropolitano.



Além disso, Arsenal e Bayern de Munique enfrentam-se hoje, no Emirates Stadium, em Londres, enquanto o FC Barcelona visita na quarta-feira o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes, na capital francesa.



De acordo com o jornal desportivo espanhol Marca, a alegada ameaça do EI não produziu alterações na organização desta fase da prova na capital espanhola, que já está com medidas especiais de vigilância por ser considerado um jogo de alto risco pelo Ministério do Interior.



As autoridades espanholas já têm conhecimento da publicação do EI mas só na manhã de hoje, na reunião de segurança da partida Real Madrid-Manchester City, é que decidirão se tomam ou não medidas adicionais de segurança, acrescenta o diário desportivo.