Estados Unidos batem Itália e estão nos `quartos` do Mundial sub-20

Redação, 09 out 2025 (Lusa) – Os Estados Unidos tornaram-se hoje na sétima seleção a apurar-se para os quartos de final do Mundial de futebol sub-20, ao baterem a Itália, por 3-0, na competição que decorre no Chile.
Benjamin Cremaschi, aos 15 minutos, colocou os norte-americanos na frente, sentenciando ele mesmo o encontro, aos 90+3, sendo que, pelo meio, aos 79, Niko Tsakiris tinha feito o segundo.
Os Estados Unidos vão defrontar nos quartos de final o vencedor do desafio entre Marrocos e a Coreia do Sul, que se disputa a partir da meia-noite, horas de Lisboa.
No derradeiro dia dos oitavos de final, a França e a Noruega tinham batido, apenas no prolongamento, o Japão e o Paraguai, respetivamente, ambos por 1-0.
Destacou-se o desperdício nipónico, com várias bolas nos ferros, acabando derrotados por um penálti aos 120+3, enquanto o tento da Noruega chegou aos 116 minutos.
Os quartos de final contam com o México-Argentina, Espanha-Colômbia e Noruega-França.
