Estados Unidos recebem em 2025 o primeiro Mundial de clubes com 32 equipas

"A decisão foi tomada com base na capacidade comprovada dos Estados Unidos organizarem eventos globais", refere a FIFA em comunicado, acrescentando que a prova "permitirá maximizar sinergia com o Mundial2026", que os norte-americanos vão organizar conjuntamente com o México e o Canadá.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, considerou que "os EUA são o anfitrião ideal para dar início a um novo torneio global", e acrescentou: "daqui a dois anos, os adeptos de todo o mundo vão levar a sua paixão e energia para os Estados Unidos, o que será um marco significativo na nossa missão de tornar o futebol verdadeiramente global".

Em março passado, a FIFA aprovou um novo modelo para o Mundial de clubes de futebol, com um total de 32 equipas, numa competição que será disputada a cada quatro anos, a partir de 2025, e terá 12 emblemas europeus e seis sul-americanos.

Com o novo formato, aprovado hoje no conselho da FIFA, em Kigali, no Ruanda, a competição passará a contar com 12 emblemas europeus, seis da América do Sul, quatro da Ásia, África, América do Norte, Central e Caraíbas, um da Oceânia e um do país anfitrião.