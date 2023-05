Esteghlal, de Sá Pinto, goleia e está na final da Taça do Irão

O médio Arash Rezavand abriu o marcador aos 25 minutos e, seis minutos depois, Ebrahimi marcou um autogolo que deu vantagem de dois golos à formação da casa, que foi ampliada, já no segundo tempo, com um 'bis' de Mohammad Mohebi (57 e 89).



Agora, o Esteghlal vai esperar pelo desfecho do embate entre o Havadar e o Persepolis, na quinta-feira, para conhecer quem será o seu adversário no jogo decisivo da competição.



Na Liga iraniana, o emblema de Sá Pinto ocupa a terceira posição, quando estão decorridas 30 jornadas, contando com 62 pontos, menos quatro do que o líder Persepolis.