Estrasburgo `derruba` Marselha e deixa PSG e Mónaco juntos na liderança

Foi aos 40 minutos que, em ataque rápido, Diego Moreira atirou com o pé esquerdo para o único tento da partida e que garantiu ao Estrasburgo o primeiro triunfo sobre o Marselha em quase duas décadas, resultado que lhe permitiu subir a oitavo do campeonato, com os mesmos nove pontos do Nantes, sétimo.



Com a primeira derrota na competição, o Marselha cai assim para terceiro, com 13 pontos, a três dos líderes Paris Saint-Germain (PSG), que na sexta-feira venceu o Rennes, por 3-1, e Mónaco, que no sábado superou o Montpellier, por 2-1, e está a cumprir o seu centenário.



O Lyon conseguiu uma vitoria feliz em Toulouse, assegurada com tento tardio de Malick Fofana, aos 90+5, consumando uma reviravolta que começou com autogolo de Rasmus Nicolaisen, aos 28, depois de os anfitriões se terem colocado na frente com golo de Gnantin Yann Gboho, aos 14.



Com este êxito, o Lyon, que vinha de derrota caseira com o Marselha e empate em Lens, subiu a 11.º , com os mesmos sete pontos do Rennes, enquanto o Toulouse, com o segundo desaire consecutivo, é 15.º, com apenas cinco.



Inesperada a recuperação do Saint-Etienne em casa do Nantes (2-2), que se adiantou aos 10, por Johann Lepenant, que, aos 49, assistiu o galês Sorba Thomas para o segundo: o maliano Ibrahim Sissoko surpreendeu com golos aos 57 e 67 minutos, este de penálti, de nada valendo a reação e domínio acentuado dos anfitriões.



Com dois empates consecutivos após uma derrota, o Nantes caiu para sétimo, com nove pontos, enquanto o Saint-Etienne, que pontuou apenas pela segunda vez, continua penúltimo, agora com quatro.



Depois de travar, em casa, o PSG (1-1), o Reims continua a mostrar qualidade e foi vencer, por 3-1, ao domicílio do Angers, lanterna-vermelha, isolando-se no quarto lugar, com 11 pontos, contra apenas dois do rival.