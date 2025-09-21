Estrasburgo e Mónaco juntam-se a PSG e Lyon na liderança a quatro em França

Com o adiamento, para segunda-feira, do jogo entre o Marselha e o Paris Saint-Germain, devido às previsões de mau tempo, o campeão da Europa fica com um desafio a menos, ainda assim com os mesmos 12 pontos do Lyon, do treinador português Paulo Fonseca, do Estrasburgo, que se impôs por 3-2 no recinto do Paris FC, e do Mónaco, que em casa apanhou um susto, contudo superou o Metz, por 5-2.



O equatoriano Kendry Paez adiantou o Estrasburgo no marcador aos 27 minutos, com o costa-marfinense Guela Doue a ampliar aos 78: o maliano Nouha Dicko ainda reduziu aos 81, devolvendo o Paris FC à discussão do resultado, porém o neerlandês Emanuel Emegha, sentenciou, aos 87, de pouco valendo o tento de Alimani Gory, aos 90+4.



O Mónaco deu a volta ao tento inaugural do senegalês Habib Diallo, aos 13 minutos, respondendo pelo dinamarquês Mika Biereth, aos 28, e pelo espanhol Ansu Fati, aos 46, porém um penálti observado pelo VAR permitiu nova igualdade, materializada por Gauthier Hein, aos 67.



Com o jogo partido, acabou por ser o Mónaco a marcar, e por três vezes, começando com Ansu Fati a bisar, com cabeamento indefensável, aos 83, antes do ganês Koffi Kouao, na sequência de um canto, conseguir um invulgar auto-golo, fazendo um chapéu ao próprio guarda-redes, aos 86.



George Ilenikhena, aos 90+3, finalizou com remate cruzado na cara do guarda-redes.



O Toulouse desperdiçou um penálti logo ao terceiro minuto em Auxerre, mais eficaz aos 45+2, com golo do ex-portista Danny Namaso e que posteriormente teve de resistir depois da expulsão, aos 64, do defesa norueguês Fredrik Oppegard, integrando agora o quinteto de oitavo classificados, com seis pontos.



Em jogo entre rivais do fundo da tabela, Le Havre e Lorient empataram 1-1, com os locais a desperdiçarem um penálti logo nos minutos iniciais, acabando ambos a jornada com quatro pontos.

