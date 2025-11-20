Estrela da Amadora vence Valladolid nos penáltis e conquista troféu particular

Os ‘tricolores’ arrecadaram o troféu, de caráter particular, numa partida de preparação na qual perdiam por 2-1 ao intervalo perante os locais, que se colocaram na frente do resultado com golos de Sergi Tenés, aos 27 minutos, e Javi Sánchez, aos 32.



O romeno Ianis Stoica reduziu para o Estrela da Amadora antes do descanso, aos 40, num lance em que colocou a bola sobre o guarda-redes do conjunto espanhol.



Na segunda parte, o emblema da Reboleira alcançou a igualdade pelo avançado Leandro Antonetti, aos 71, correspondendo a uma recuperação de Jorge Meireles em zona adiantada.



A partida não registou mais golos em tempo regulamentar e o troféu foi decidido após penáltis, com o conjunto português a vencer por 4-2.



O Estrela da Amadora, 13.º classificado da I Liga, com 11 pontos, volta a jogar no dia 30, no terreno do bicampeão Sporting, na 12.ª jornada.