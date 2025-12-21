Estudiantes conquista Troféu dos Campeões da Argentina

Um ‘bis’ tardio do avançado Lucas Alario, que marcou aos 79 e 90+1 minutos, o primeiro de cabeça e o segundo de pé direito, após um canto, depois de ter sido lançado pelo treinador Eduardo Domínguez aos 73, valeu o triunfo ao Estudiantes.



Após uma primeira parte sem golos, foi o Platense a marcar primeiro, aos 49 minutos, por Franco Zapiola, com um remate de pé direito na área, depois de um lançamento lateral.



O Estudiantes, que tinha assegurado um lugar na Taça Libertadores de 2026 ao vencer na final do Torneio Encerramento o Racing Club (5-4 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos), qualificou-se para as finais da Supertaça Argentina (Independente Rivadavia) e da Supertaça LPF (Rosário Central).