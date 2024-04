Estugarda bate Borussia Dortmund e ganha espaço na luta pela Liga dos Campeões

O Estugarda venceu sábado fora o Borussia Dortmund, por 1-0, e segue no terceiro lugar da Liga alemã de futebol, mas agora com os mesmos pontos do segundo classificado, Bayern Munique, derrotado no terreno do Heidenheim.

O avançado guineense Serhou Guirassy apontou o único golo do jogo da 28.ª jornada da Bundesliga, aos 64 minutos, dando os três pontos aos visitantes, que somam agora 60 pontos e reforçaram a 'candidatura' a uma presença na próxima edição da Liga dos Campeões, já que têm mais sete pontos do que o Dortmund, precisamente o primeiro fora dessa zona de qualificação, em quinto.



Horas antes, o Bayer Leverkusen colocou-se a uma vitória de se sagrar campeão alemão pela primeira vez, após ter reforçado a liderança, com um triunfo por 1-0 sobre o Union Berlim, com um golo de Wirtz, aos 45+8 minutos, de penálti.



Os ‘farmacêuticos’, que nunca venceram a Bundesliga, estão agora a 16 pontos do segundo colocado, o Bayern Munique, quando faltam seis rondas para o final, pelo que, na próxima jornada, poderão confirmar a conquista do título, caso vençam em casa o Werder Bremen.



Para este cenário contribuiu a derrota dos bávaros, campeões germânicos nas últimas 11 épocas, que somaram a segunda derrota consecutiva na prova, desta feita no reduto do Heidenheim (3-2), depois de terem estado a vencer por 2-0.