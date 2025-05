Estugarda conquista quarta Taça da Alemanha da sua história

Woltemade, aos 15 minutos, Millot, aos 22, e Denis Undav, aos 28, deram ampla vantagem aos primodivisionários na primeira meia hora, com Millot a bisar aos 66.



Kania, aos 82, e um autogolo de Vagnoman, aos 85, deram esperança e algum consolo ao campeão da terceira divisão, que almejava uma ‘dobradinha’ pouco habitual, ficando-se por ser finalista vencida na competição.



Para o Estugarda, a vitória significa a qualificação para a Liga Europa, depois do nono lugar no campeonato alemão, e nova Taça, depois de 1954, 1958 e 1996/97, além do primeiro título desde a conquista do segundo escalão em 2017, então 10 anos depois do último título de campeão da Alemanha (2006/07), com Fernando Meira como capitão.



O vencedor da taça vai agora disputar a Supertaça contra o campeão alemão Bayern Munique, em 16 de agosto.