Estugarda elimina Dortmund na Taça da Alemanha

Em Estugarda, o jogo esteve bastante fechado no primeiro tempo, após o que, na etapa complementar, o Estugarda foi mais eficaz, conseguindo um "bis" através do guineense Serhou Guirassy (54 e 77 minutos).





O Bayer Leverkusen, líder do campeonato, impôs-se com naturalidade por 3-1 ao Paderborn, do segundo escalão, enquanto o Saarbrücken, da terceira divisão e vencedor do Bayern Munique na ronda anterior, afastou agora o Eintracht Frankfurt, do campeonato principal, por 2-0.



O surpreendente Saarbrücken continua o seu inesperado caminho e agora "tombou" o sétimo da liga principal, com dois golos sem resposta - marcaram Kai Brunker (64) e Luka Kerber (78).



O avançado português Aurélio Buta foi suplente utilizado no Eintracht Frankfurt, pelo qual jogou toda a segunda parte.



No Bayarena, os golos da formação de Leverkusen foram do nigeriano Victor Boniface (12 minutos), do argentino Exequiel Palacios (28) e do checo Patrick Schick (87). Pelo Paderborn, o golo foi de Sebastian Klaas, aos 83.



Também se jogou em Berlim, com o Hertha a receber o Hamburgo na única partida que teve de ir a prolongamento.



Após 120 minutos, persistia um empate a 3-3, pelo que foi necessário proceder-se ao desempate por penáltis, com vantagem para o Hertha, por 5-3.



Hertha, Estugarda, Bayer Leverkusen e Saarbrücken juntam-se assim aos já apurados Kaiserslautern, St. Pauli, Fortuna Düsseldorf e Borussia Mönchengladbach nos quartos de final.