Estugarda está na final da Taça da Alemanha

Angelo Stiller, aos seis minutos, Nick Woltemade, aos 57, e Jamie Leweling, aos 74, marcaram os golos do Estugarda, enquanto o esloveno Benjamin Sesko assinou o tento do Leipzig, aos 62, sem conseguir contrariar a vantagem dos anfitriões.



A formação comandada por Sebastian Hoeness, atual 11.º da Bundesliga, vai defrontar no encontro decisivo da 82.ª edição da DFB-Pokal, no dia 24 de maio, em Berlim, o Arminia Bielefeld, que, na terça-feira, bateu surpreendentemente, após reviravolta, em casa, o Bayer Leverkusen, atual campeão, detentor do troféu e segundo do campeonato.



O Estugarda ergueu a Taça da Alemanha pela última vez em 1996/97, depois das vitórias em 1953/54, na segunda edição, e em 1957/58, tendo ainda disputado as finais de 1985/86, 2006/07 e 2012/13.



O Arminia Bielefeld, quarto colocado da terceira divisão, a um ponto do lugar de play-off e a cinco dos lugares de subida, vai disputar pela primeira vez a final da competição, depois de já ter "caído" nas meias-finais em 2004/05, 2005/06 e 2014/15.



O emblema da Renânia do Norte-Vestfália é o primeiro clube do terceiro escalão a chegar ao jogo decisivo desde 2001, quando o Union Berlim chegou à final, reeditando os feitos de Energie Cottbus e Hertha Berlin II (a equipa de reservas do Hertha), em 1996/97 e 1992/93, respetivamente, sem que nenhum deles tivesse conseguido vencer.