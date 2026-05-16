Estugarda ficou com a última vaga alemã para a Liga dos Campeões
O Estugarda garantiu hoje, na última jornada da Liga alemã de futebol, o quarto lugar no campeonato e a consequente vaga na Liga dos Campeões, juntando-se a Bayern Munique, Borussia Dortmund e Leipzig.
O empate com o Eintracht Frankfurt, bastou para o Estugarda terminar à frente de Hoffenheim e Bayer Leverkusen, os seus competidores nesta fase final da Bundesliga.
Com 62 pontos, o Estugarda bate o Hoffenheim (61), goleado em Mönchengladbach por 4-0, e o Bayer Leverkusen (59), que empatou com o Hamburgo, 1-1.
O português Tiago Tomás alinhou a partir dos 86 minutos pelo Estugarda em Frankfurt, quando os visitantes já controlavam a partida, agradados com o que se passava nos outros jogos.
Chema Andrès (10) e Nikolas Nartey (45e+4) colocaram os comandados de Sebastian Hoeness em vantagem, para depois o Eintracht empatar com dois penáltis cobrados por Jonathan Burkhardt (72 e 90+2).
O campeão Bayern Munique, na despedida de Raphaël Guerreiro do clube bávaro como suplente utilizado, goleou o Colónia por 5-0, com 'hat-trick' de Harry Kane (10, 13 e 69 minutos). Bischoff (22) e Jackson (83) fizeram os outros golos dos bávaros e Said El Mala o do Colónia (18).
Kane chega aos 36 golos, quase o dobro do conseguido por Undav, do Estugarda (19). Na época, em todas as competições, fica com 59 pontos.
O vice-campeão Dortmund, com Fábio Silva como suplente utilizado, venceu em Bremen, por 2-0 (golos de Guirrassy, aos 59, e Yan Couto, aos 90+5).
Já o Leipzig fecha o campeonato desastradamente, sofrendo pesada derrota em Friburgo.
Beste (24) e Matanovic (26) adiantaram o finalista da Liga Europa, antes de Assan Ouedraogo reduzir (33). O Friburgo avançou para a goleada, com os tentos de Ginter (47) e Derry Scherhant (75).
Na classificação final, o Bayern atinge os 89 pontos, contra 73 do Borussia Dortmund e 65 do Leipzig.
Hoffenheim e Leverkusen seguem para a Liga Europa e o Friburgo para a Liga Conferência - a menos que vença a final da Liga Europa e ‘avance’ para a Liga dos Campeões.
Na zona de despromoção, regista-se a derrota do Heidenhenm em casa frente ao Mainz, por 2-0, e a do St. Pauli, também em casa, frente ao Wolfsburgo (3-1). Com 26 pontos, descem de divisão, ambos.
O Wolfsburgo, 16.º com 29 pontos, vai jogar um play-off contra o terceiro do segundo escalão, que será Elversberg, Hannover ou Paderborn.
