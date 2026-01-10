Estugarda goleia em Leverkusen com primeira parte avassaladora

Sem Tiago Tomás, lesionado, o Estugarda passou a somar 29 pontos, os mesmos que Bayer Leverkusen e Leipzig, que viu o seu jogo no campo do St. Pauli adiado devido às más condições meteorológicas.



Isto significa que, mesmo com o empate (3-3) na sexta-feira no terreno do Eintracht Frankfurt, o Borussia Dortmund aumentou para já a vantagem no segundo posto para quatro pontos.



Já o Bayer caiu com estrondo após duas vitórias seguidas na Bundesliga contra um adversário contra quem não perdia desde 2018.



O avançado germânico Jamie Leweling, com um ‘bis’ aos sete e 45 minutos, foi uma das grandes figuras da partida, assim como Undav, que assistiu o seu compatriota nos dois golos e também marcou aos 45+2.



Maximilian Mittelstadt também contribuiu para a primeira parte avassaladora do Estugarda, com a marcação de uma grande penalidade aos 29 minutos.



O máximo que o Bayer Leverkusen foi reduzir na segunda parte, também de penálti, aos 66 minutos, pelo espanhol Grimaldo, antigo lateral do Benfica.



Num embate entre equipas do meio da tabela, o Hamburgo, com o guarda-redes Daniel Fernandes e Fábio Vieira a titulares e Guilherme Ramos a entrar na segunda parte (precisamente para o lugar de Vieira), o Hamburgo foi ao campo do Friburgo perder por 2-1, com o croata Igor Matanovic a consumar a reviravolta da equipa da casa já perto do fim.



Com o central Diogo Leite no ‘onze’, o Union Berlim foi surpreendido em casa pelo último classificado Mainz (2-2), que chegou mesmo a estar a vencer com dois golos de vantagem.



Além do St.Pauli-Liepzig, o Werder Bremen-Hoffenheim também teve de ser adiado por causa do mau tempo.



No domingo, no encontro que fecha a jornada, o Bayer Munique, de Raphael Guerreiro e David Daiber, pode chegar aos 11 pontos de vantagem na liderança caso vença na receção ao Wolfsburgo.

