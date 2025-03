Estugarda renova com treinador Sebastian Hoeness por um ano, até 2028

Segundo o Estugarda, Hoeness e o seu adjunto, David Krecidlo, renovaram para continuar o trabalho que está a ser desenvolvido no clube desde que chegaram, em abril de 2023.



Sebastian Hoeness, sobrinho de Uli Hoeness, presidente do Bayern Munique, transformou, em dois anos, o Estugarda, que lutou para não descer em 2022/23 e acabou no segundo lugar em 2023/24, apenas atrás do campeão Bayer Leverkusen.



“Queremos e tempos de continuar a dar tudo, a todos os níveis, para termos sucesso a longo prazo. Isso significa fortalecer a nossa equipa”, afirmou Hoeness.



Após 26 jornadas, o Estugarda segue no 10.º lugar da Bundesliga, com 37 pontos, e, na Taça da Alemanha, recebe o Leipzig nas meias-finais.