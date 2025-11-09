Estugarda segue em lugar de `Champions` na Alemanha

Tomás foi lançado aos 68 minutos, quando o resultado já estava em 2-2, com o internacional alemão Undav, com dois golos, a ser o herói da equipa da casa.



Na primeira parte frenética, Rieder, logo aos oito minutos, deu vantagem ao Augsburgo, mas Mittelstadt, aos 18, de grande penalidade, refez a igualdade.



Novo tento para o Augsburgo, aos 26 minutos, pelo francês Massengo, mas Udav, aos 39, deixou novamente tudo empatado.



O avançado germânico completou a reviravolta aos 80 minutos, mantendo assim o Estugarda no quarto posto da Bundesliga, com 21 pontos, a sete do líder Bayern Munique.



Já o Augsburgo é 15.º classificado com apenas sete pontos e em igualdade com o St. Pauli, antepenúltimo, que saiu derrotado do campo do Friburgo (3-1), emblema do meio da tabela (10.º com 13).



A ronda fecha com a receção do Eintracht Frankfurt, oitavo, ao Mainz, penúltimo.

