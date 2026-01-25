Estugarda sobe ao quarto lugar da Liga alemã

A equipa da casa até se podia ter adiantado no marcador logo aos 13 minutos, mas o bósnio Haris Tabakovic desperdiçou uma grande penalidade, com o Estugarda, sem o lesionado Tiago Tomás, a chegar à vantagem, aos 30, por Jamie Leweling.



Num encontro em que pouco correu bem ao Borussia Moenchengladbach, o norte-americano Joe Scally (67 minutos) marcou na própria baliza, antes de Deniz Undav (74) fazer o 3-0 final.



Com este triunfo, o Estugarda, embora tenha mais um jogo disputado, subiu ao quarto posto, com 36 pontos, os mesmos do Hoffenheim (terceiro) e mais um do que o Leipzig (quinto).



Apesar de somar o terceiro jogo consecutivo sem ganhar, o Borussia Moenchengladbach segue num tranquilo 11.º posto, com 20 pontos, sete acima dos lugares de despromoção direta.