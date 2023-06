Estugarda vence Hamburgo em casa e fica perto da permanência na Bundesliga

Com Tiago Tomás a partir dos 68 minutos, quando já vencia por 3-0 graças aos golos de Mavropanos, logo no primeiro minuto, Vagnoman, aos 51, e Guirassy, aos 54, este último depois de já ter desperdiçado uma grande penalidade – defendida pelo guarda-redes português Daniel Fernandes –, aos 24, o 16.º e antepenúltimo do primeiro escalão impôs-se com facilidade ao emblema secundário.



O Hamburgo, que contou com o português Daniel Fernandes na baliza, terminou a segunda divisão alemã no terceiro lugar, a um ponto de Heidenheim e Darmstadt, mas hoje ficou mais longe de regressar à Bundesliga, competição da qual ‘caiu’ em 2017/18 – desde então ficou três vezes em quarto e duas em terceiro [na época passada foi batido pelo Hertha Berlim no play-off].



Apesar do esforço para reduzir a desvantagem, e se manter na luta pela presença na próxima edição da Bundesliga, o Hamburgo teve ainda de jogar cerca de 20 minutos em inferioridade numérica, por expulsão do finlandês Anssi Suhonen.



O Estugarda, que procura assegurar a permanência pelo sexto ano seguido, defende a vantagem conquistada hoje na segunda-feira, em Hamburgo, na segunda mão do play-off.