Futebol Internacional
Estugarda vence Leipzig antes da visita ao FC Porto
O Estugarda venceu hoje em casa o Leipzig por 1-0, na 26.ª jornada da Liga alemã de futebol, quatro dias antes de visitar o FC Porto, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.
Três dias depois da derrota com os ‘dragões’ em casa, por 2-1, o Estugarda regressou aos triunfos, graças a um golo do alemão Deniz Undav (56 minutos), que também tinha marcado o único tento dos germânicos frente aos ‘azuis e brancos’.
Com este triunfo, o Estugarda isolou-se no quarto lugar, de acesso à Liga dos Campeões, com 50 pontos, os mesmos do Hoffenheim, que é terceiro, e mais três do que o Leipzig, quinto.
O Union Berlim, sem o lesionado Diogo Leite, conseguiu um triunfo importante em casa do Friburgo, por 1-0, afastando-se ainda mais da zona perigosa da tabela, passando a ser nono, com 31 pontos, mais sete do que o St. Pauli, 16.º e em lugar de play-off de manutenção. O Friburgo é oitavo, com 34.
Lançado aos 64 minutos, o sul-coreano Jeong Woo-Yeong marcou o único golo da partida, aos 90+2 minutos.
Três pontos acima do St. Pauli está agora o Mainz, que foi vencer por 2-0 a casa do Werder Bremen, que caiu para o 15.º posto, com 25 pontos, apenas um acima do play-off de manutenção.
Em Bremen, o alemão Paul Nebel deu vantagem ao Mainz, logo aos seis minutos, com o sul-coreano Lee Jae-Sung a confirmar o triunfo, aos 52.
