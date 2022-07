Étienne Capoue renova com Villarreal até 2024

A renovação do médio, de 34 anos, foi comunicada através das redes sociais, com o jogador, que já tinha contrato até 2023, a aparecer vestido com um roupão do "submarino amarelo", anunciando que ficaria “um pouco mais”.Capoue chegou ao Villarreal em janeiro de 2021, inicialmente por empréstimo do Watford, numa carreira que começou no Angers e Toulouse, ainda na formação, e depois, como profissional, passou ainda pelo Tottenham.No currículo, o médio tem a conquista da Liga Europa, já ao serviço do Villarreal, em 2020/21, numa final em que os espanhóis bateram o Manchester United por 11-10, no desempate por grandes penalidades, depois de 1-1 nos 120 minutos.