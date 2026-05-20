EUA acreditam na participação da seleção da RD Congo no Mundial2026, apesar do surto de Ébola

EUA acreditam na participação da seleção da RD Congo no Mundial2026, apesar do surto de Ébola

A seleção de futebol da República Democrática do Congo, adversária de Portugal no Grupo K, poderá participar no Mundial2026, nos Estados Unidos, apesar do surto de Ébola que afeta o país africano, indicou um responsável norte-americano.

Lusa /
Anadolu via AFP

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“Esperamos que a equipa da República Democrática do Congo possa participar no Campeonato do Mundo”, declarou um responsável do Departamento de Estado norte-americano, sob condição de anonimato, citado pela agência AFP.

A declaração surge depois de Washington ter anunciado, na segunda-feira, um reforço dos controlos sanitários nas fronteiras para prevenir a propagação do vírus Ébola.

As autoridades norte-americanas não detalharam eventuais medidas específicas aplicáveis à delegação congolesa durante a competição, que decorre nos Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de junho e 19 de julho.

No domingo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Ébola como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglês), após terem sido registados mais de 300 casos suspeitos e 118 mortes nas províncias de Ituri e Kivu do Norte, na República Democrática do Congo, além de dois outros óbitos no vizinho Uganda.

Segundo a OMS, o vírus apresenta uma taxa de mortalidade entre 25% e 90%.

A seleção portuguesa vai disputar o Grupo K da primeira fase da competição e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).
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