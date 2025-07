Euro feminino. Espanha recusa estatuto de favorita e alerta para transições das lusas

"Começar forte e bem é muito importante. Espanha tem de ter atenção às transições, Portugal aposta nisso e tem jogadoras que podem sair rápido para o contra ataque. Temos de controlar bem nisso e resistir quando tivermos de sofrer", analisou a selecionadora, durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro da primeira jornada do Grupo B, em Berna, Suíça.



As atuais campeãs do Mundo nunca venceram um Campeonato da Europa e Montse Tomé garantiu que a seleção 'roja' não fala no balneário sobre a hipótese de vir a erguer o troféu, com os "objetivos" estabelecidos a serem de "curto prazo".



"Não é algo que comentemos (a vitória final). Temos objetivos a curto prazo e o que temos em mente é preparar bem a equipa, observar como estavam depois das férias. Temos um grupo com muita vontade de competir e de trabalhar em equipa. Está a ser muito positivo. Trabalhámos bem o plano, temos uma grande capacidade e há confiança na equipa", explicou.



A selecionadora 'roja' revelou que a 'Bola de Ouro' Aitana Bonmatí (2023 e 2024), diagnosticada uma meningite vírica nos últimos dias, recuperou e pode vir a ser opção contra Portugal: "Evoluiu favoravelmente e vai poder estar no treino de hoje. Foi positivo tudo o que me transmitiram os médicos".



Por sua vez, a média Patri Guijarro, colega de Kika Nazareth no FC Barcelona, mostrou-se contente por ver a melhor jogadora de Portugal da atualidade no torneio, embora ainda esteja em dúvida para o jogo, que "vai ser muito intenso".



"Estou contente que a Kika (Nazareth) possa estar (no Europeu), não sabíamos muito bem se ia estar e estou contente por ela. Não jogou nos outros encontros, mas (Portugal) tem uma equipa completa e já mostraram isso. São muito agressivas, vai ser um jogo muito intenso", perspetivou.



Guijarro sublinhou as palavras da selecionadora relativamente aos "objetivos a curto prazo", que passam por ficar em primeiro da 'poule' e seguir para os quartos de final, recusando colocar a "etiqueta" de favorita à vitória final.



"Não gostamos de meter etiquetas, há muitas seleções fortes. No futebol não podemos meter etiquetas, todas as seleções preparam-se a 200% para ganhar. Nós vamos tentar fazer o mesmo, o nosso objetivo é vencer amanhã (quinta-feira) e a curto prazo ser primeiras do grupo e passar. Mas somos ambiciosas e queremos ganhar o Europeu", argumentou.



Na quinta-feira, Espanha, campeã do Mundo em título, e Portugal defrontam-se no Estádio Wankdorf, em Berna, para a primeira jornada do Grupo B, a partir das 21:00 (20:00 em Lisboa), num encontro que será dirigido pela romena Iuliana Demetrescu.



Apenas os dois primeiros classificados de cada 'poule' avançam para os quartos de final.