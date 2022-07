Euro feminino. França e Bélgica estão nos "quartos"

Em Rotherham, as gaulesas entravam no Estádio New York já apuradas e com encontro agendado nos "quartos" frente aos Países Baixos, seleção campeã em título, mas, apesar de estarem tranquilas, as comandadas de Corinne Diacre estiveram muito perto de somar três triunfos em outros tantos encontros no grupo D.Ainda nem estava completado o primeiro minuto da partida, mais precisamente 43 segundos, e a avançada Melvine Malard, do Lyon, já tinha inaugurado o marcador, que só voltou a mexer no último minuto do desafio, quando Dagny Brynjarsdottir cobrou de forma exímia uma grande penalidade, aos 90+12.Em Manchester, e depois do "nulo" verificado ao intervalo, foi Tine De Caigny, à passagem do minuto 49, a desbloquear o marcador a favor das belgas, que, assim, seguem para a fase a eliminar.A França concluiu a poule com sete pontos, seguida da segunda posicionada Bélgica, com quatro, e das eliminadas Islândia e Itália, com três e um, respetivamente.Nos "quartos", a anfitriã Inglaterra vai enfrentar a Espanha, a Alemanha a Áustria, a França os Países Baixos e a Bélgica a Suécia.O Campeonato da Europa de futebol feminino decorre em Inglaterra, até 31 de julho.