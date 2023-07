Portugal defronta a seleção de Itália às 20 horas, em mais um jogo com transmissão no canal 1 da RTP e com relato na Antena 1 . Poedrá acompanhar aqui as transmissões em direto desta final.





Portugal persegue o seu segundo título europeu em sub-19.





A final joga-se no Estádio Nacional Ta´Qali, em La Valletta, em Malta, com arbitragem do alemão Sven Jablonski.