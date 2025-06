Euro sub-21. Alemanha e Dinamarca com Espanha e Itália nos quartos

Germânicos e dinamarqueses juntam-se às seleções da Espanha e Itália, que vão decidir quem ganha o Grupo A, numa prova em que Portugal é líder da 'poule' C e só precisa de empatar, na terça-feira, frente à Geórgia.



No Grupo B, os britânicos não foram além de um surpreendente 'nulo' com a Eslovénia, que defronta agora a eliminada República Checa e que, matematicamente, ainda pode destronar os campeões do segundo lugar, já que estes defrontam a Alemanha, que venceu os checos por 4-2.



Em termos práticos, a Alemanha está com o pleno de seis pontos, seguida da Inglaterra, com quatro, Eslovénia, com um, e República Checa, ainda a zero.



Os ingleses tiveram 65% de posse de bola e 20-7 em remates -- um deles, aos 36 minutos, ao ferro, na sequência de um 'chapéu' de Harvey Elliott -, porém foram impotentes para fazer as redes balançar, muito por culpa do guarda-redes Martin Turk.



Já os alemães, até se deram ao luxo de ver o central Bright Arrey-Mbi, do Sporting de Braga, ceder autogolo, aos 61 minutos, já que, antes, Nicolo Tresoldi, aos 24, Paul Nebel, aos 41, Nick Woltemade, aos 54, e Eric Martel, aos 59, tinham batido o guarda-redes Lukas Hornicek, igualmente a representar os 'arsenalistas'.



O central Karel Spacil ainda reduziu para 4-2 para a equipa que também contou no onze com o avançado Vaclav Sejk, do Famalicão.



Nick Woltemade é o mais concretizador do Europeu, pois apontou o seu quarto tento, depois do 'hat-trick' na ronda inaugural, face à Eslovénia (3-0).



No Grupo D, os Países Baixos começaram por cima, mas a Dinamarca consegui dar a volta, para 2-1, enquanto a Ucrânia não teve problemas em bater a Finlândia de Otso Liimatta, do Famalicão.



A Dinamarca tem seis pontos e a Ucrânia três, seguidos, com um ponto, dos Países Baixos, que defrontam o país do Leste da Europa, e da Finlândia.



Aos 19 minutos, o capitão dinamarquês Oliver Provstgaard tentou cortar uma iniciativa individual de Ruben van Bommel, porém a bola bateu em si em último lugar e entrou na própria baliza.



A reviravolta surgiu por William Osula, aos 35 e 47 minutos, primeiro a cabecear, sozinho, na pequena área, e depois a finalizar um ataque rápido e ao primeiro toque da sua equipa, fazendo o seu terceiro tento no torneio.



O sportinguista Conrad Harder substituiu Osula aos 72 minutos e aos 77 atirou ao poste, antes dos Países Baixos voltarem a um inócuo festival ofensivo, com 28 remates contra 11.



Na segunda-feira, é dia de descanso na competição.