Euro sub-21. Inglaterra e Alemanha na final

Na capital da Eslováquia, os ingleses triunfaram com um "bis" de Harvey Elliott (63 e 86 minutos), por entre um golo do suplente Noah Ohio (72) a favor dos neerlandeses, que tinham afastado na fase anterior Portugal (1-0), finalista vencido em 1994, 2015 e 2021.



Os Países Baixos falharam o regresso ao embate decisivo, após os êxitos em 2006, na única edição realizada em Portugal, e em 2007, como anfitriões, enquanto a Inglaterra, vencedora em 1982, 1984 e 2023, vai discutir o cetro pela quarta vez, e segunda com o irlandês Lee Carsley, selecionador interino do conjunto sénior dos ‘três leões’ em 2024.



A única derrota inglesa em finais do principal torneio europeu de seleções de sub-21 foi imposta em 2009 pela Alemanha, campeã também em 2017 e 2021 - frente a Portugal -, que selou a sexta presença na decisão com um triunfo sobre a França (2-0), em Kosice.



Os gauleses, campeões em 1988 e adversários da equipa das quinas na primeira fase, foram derrotados pelos alemães com golos de Nelson Weiper (oito minutos), Nick Woltemade (14), líder dos melhores marcadores da prova, com seis golos, e do suplente Brajan Gruda (90+3).



O defesa central Bright Arrey-Mbi, do Sporting de Braga, foi totalista pela Alemanha, que impossibilitou a terceira final da França, após 1988 e 2002, e vai decidir a 25.ª edição do Europeu de sub-21 com a Inglaterra no sábado, no Estádio Tehelné pole, em Bratislava.



Os dois finalistas já se cruzaram na terceira e última jornada do Grupo B, com vitória da "mannschaft" por 2-1, e tentarão destacar-se no pódio do palmarés da principal prova de seleção de "esperanças", encimado por Espanha e Itália, ambos com cinco troféus cada.