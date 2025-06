Euro sub-21. Inglaterra e Países Baixos completam os quartos de final

Com a Alemanha já apurada no Grupo B, os britânicos tinham vantagem de três pontos sobre a Eslovénia para o segundo lugar, além de clara supremacia na diferença de golos, pelo que a sua derrota ante os germânicos, por 2-1, se revelou inócua, até porque o seu rival esloveno foi derrotado pela República Checa, por 2-0.



Ansgar Knauff, logo aos três minutos, com remate certeiro ao angulo inferior esquerdo, e Nelson Weiper, aos 33, de cabeça na pequena área, deram o triunfo à Alemanha, que terminou com o pleno de nove pontos, apesar do tento de Alex Scott, a reduzir, aos 76, em desvio na pequena área.



No outro desafio, as ténues aspirações da Eslovénia, igualmente dependente de terceiros, ruíram pelo facto de nem sequer ter sido capaz de fazer a sua parte, dominada pela República Checa.



Daniel Fila, aos 48, e Vaclav Sejk, aos 59, valeram aos checos os primeiros pontos no torneio e o terceiro lugar, com três pontos, mais dois do que a Eslovénia, com somente um: passaram a Alemanha com o pleno de nove e a Inglaterra, com quatro, o segundo classificado a avançar com menos pontos, a par dos Países Baixos.



A ‘laranja mecânica’ ainda não tinha ganho e precisava vencer a Ucrânia, rival direta, com vantagem de dois pontos e a quem bastava o empate, porem os pupilos de Michael Reiziger acabaram por o conseguir, beneficiando de erros contrários.



Ao minuto 34, uma tentativa falhada de sair a jogar do central Arseniy Batagov correu mal, permitindo a Ruben van Bommel cruzar para a finalização, fácil, de Luciano Valente, enquanto aos 57, após conquista de bola no meio-campo, um lançamento para a corrida de Thom van Bergen que ganhou em velocidade aos centrais e atirou para fora do alcance do guarda-redes ucraniano.



A Dinamarca já tinha garantido o apuramento, mas nem por isso o sportinguista Conrad Harder facilitou, apontando dois golos vistosos.



O primeiro, aos 10 minutos, ao evitar defesa e, com pouco angulo, ‘fuzilar’ as redes, antes de, aos 68, em contra-ataque, correr o todo o meio-campo contrário e, à entrada da área, atirar certeiro.



Naatan Skytta, aos 73, e Topi Keskinen, aos 82, igualariam o jogo, premiando a atitude dos finlandeses ante um oponente a quem o resultado nada mudava, sabendo que já tinha encontro marcado com a França nos ‘quartos’.



A Dinamarca passou com sete pontos e os Países Baixos com quatro, enquanto a Ucrânia ficou com três e a Finlândia com dois, no grupo mais equilibrado.