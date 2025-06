Euro sub-21: Portugal e França nos quartos de final

A bastar-lhe um empate, Portugal impôs-se por 4-0 à Geórgia, reduzida a 10 desde os cinco minutos, por expulsão de Lasha Odisharia, e garantiu o primeiro lugar do grupo C, enquanto os gauleses superaram a Polónia por 4-1, ficando em segundo.



A formação de Rui Jorge vai encontrar, no sábado, às 17:00 (horas de Lisboa), a Ucrânia ou Países Baixos, que se defrontam na última jornada do Grupo D, na quarta-feira, enquanto os franceses defrontarão a Dinamarca, que já assegurou o primeiro lugar.



Anteriormente, já a Espanha, Itália, Alemanha e Dinamarca tinham garantido a qualificação para a próxima fase.



A expulsão do médio Lasha Odisharia, logo aos 05 minutos, após entrada muito dura sobre Nazinho, cuja gravidade foi alertada pelo VAR, facilitou a missão lusa, que teve ajuda suplementar num 'frango' de Luka Kharatishvili, que permitiu que um centro-remate do defesa Rodrigo Pinheiro, com pouca força e sem angulo, entrasse na baliza, aos 24 minutos.



Na etapa complementar, e sem que o triunfo estivesse em causa, as dúvidas dissiparam-se definitivamente com tento de Quenda – o terceiro na prova - que, aos 62, tabelou com Gustavo Sá, passou por entre dois defesas e atirou para o 2-0.



Aos 87, Rodrigo Gomes teve a pontaria que lhe faltou momentos antes – acertou no ferro – ao desviar, de cabeça ao segundo poste, um canto na direita.



Frente aos georgianos do famalicense Otar Mamageishvili, tempo ainda para um penálti que Henrique Araújo converteu no 4-0, aos 90+5.



Ante a Polónia, que Portugal tinha goleado por 5-0, a França também começou por contar com a ajuda involuntária do guarda-redes, que largou, para a frente, uma bola fácil para que Nathan Zezé aproveitasse para encostar para a baliza deserta.



No lance seguinte, aos 19 minutos, a França recuperou a bola e Djaoui Cisse, de fora da área, apontou um dos golos mais bonitos da competição, tal como o que marcou aos 29, quando bisou, igualmente com remate de longe.



O figurino da partida mudou na segunda parte e, depois de ver o VAR anular-lhe um golo, por fora de jogo, aos 53, volvidos oito minutos Ariel Mosor, na sequência de um canto, não precisou saltar para cabecear para o tento que os polacos já mereciam.



Os franceses recuperaram a folga, num canto, com Matthis Abline a cabecear ao primeiro poste, aos 82.



Ainda hoje, Espanha e Itália decidem o vencedor do Grupo A, enquanto Roménia e Eslováquia jogam para cumprir calendário.