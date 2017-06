Euro sub-21: Resultados e classificações

Lusa 16 Jun, 2017, 21:57 | Futebol Internacional

Fase de grupos:



GRUPO A:



- Sexta-feira, 16 jun:



Suécia - Inglaterra, 0-0



Polónia - Eslováquia, 1-2







Classificação: JVEDGOLOS P



1. Polónia 11-- 2-1 3



2. Suécia 1-1- 0-0 1



. Inglaterra 1-1- 0-0 1



4. Eslováquia 1--1 1-2 0







Por disputar:



- Segunda-feira, 19 jun:



Eslováquia -- Inglaterra, 17:00 (em Kielce)



Polónia -- Suécia, 19:45 (em Lublin)







- Quinta-feira, 22 jun:



Eslováquia -- Suécia, 19:45 (em Lublin)



Inglaterra -- Polónia, 19:45 (em Kielce)







GRUPO B:



- Sábado, 17 jun:



Portugal -- Sérvia, 17:00 (em Bydgoszcz)



Espanha -- Macedónia, 19:45 (em Gdynia)







Classificação: JVEDGOLOS P



-. Portugal ---- --- -



-. Sérvia ---- --- -



-. Espanha ---- --- -



-. Macedónia ---- --- -







Por disputar:



- Terça-feira, 20 jun:



Sérvia -- Macedónia, 17:00 (em Bydgoszcz)



Portugal -- Espanha, 19:45 (em Gdynia)







- Sexta-feira, 23 jun:



Sérvia -- Espanha, 19:45 (em Bydgoszcz)



Macedónia - Portugal, 19:45 (em Gdynia)







GRUPO C:



- Domingo, 18 jun:



Alemanha -- República Checa, 17:00 (em Tychy)



Dinamarca -- Itália, 19:45 (em Crácovia)







Classificação: JVEDGOLOS P



-. Alemanha ---- --- -



-. Rep. Checa ---- --- -



-. Dinamarca ---- --- -



-. Itália ---- --- -







Por disputar:



- Quarta-feira, 21 jun:



República Checa -- Itália, 17:00 (em Tychy)



Alemanha -- Dinamarca, 19:45 (em Crácovia)







- Sábado, 24 jun:



República Checa -- Dinamarca, 19:45 (em Tychy)



Itália -- Alemanha, 19:45 (em Crácovia)







MEIAS-FINAIS:



- Terça-feira, 27 jun:



Jogo 1: 1.º A -- 2º B/C ou 1.º C (em Tychy)



Jogo 2: 1.º B -- 2.º A ou 1.º C (em Cracóvia)







FINAL:



- Sexta-feira, 30 jun:



Vencedor do jogo 1 -- Vencedor do jogo 2, 19:45 (em Cracóvia)