Euro2020. Capitão da Suécia Andreas Granqvist convocado apesar de falta de condições

O defesa central, de 36 anos, que representa o secundário Helsingborg (Suécia), é o capitão de equipa desde que Janne Andersson assumiu o comando dos nórdicos, após o Euro2016, altura em que Zlatan Ibrahimovic renunciou à seleção.



O avançado do AC Milan voltou a vestir a camisola da Suécia em março, na qualificação para o Mundial2022, depois de quase cinco anos de ausência, mas é uma ausência de peso na equipa para o Euro2020, devido a uma lesão no joelho.



“Respeito que possa ser difícil de compreender, visto que ele [Granqvist] não está em condições de jogar uma partida no Europeu, mas também não disse que o fará. Se só pudesse chamar quatro centrais, atendendo ao estado de forma, então eu não o teria convocado”, justificou o selecionador, em conferência de imprensa.



Jan Andersson acredita que a experiência de Granqvist terá um impacto muito positivo no seio da equipa nórdica, que integra o grupo E do Euro2020, adiado para este ano, devido à pandemia de covid-19, juntamente com a Eslováquia, Espanha e Polónia, do português Paulo Sousa.



“Quem já jogou futebol e já esteve num balneário, sabe que há jogadores que contribuem sempre com uma boa energia e são positivos. Empurram todos nos treinos e fazem com que tudo funcione da melhor maneira. Falam e puxam pelos outros. Granqvist é exatamente esse tipo de jogador", explicou.



Por sua vez, Andreas Granqvist assegurou que “será a mesma pessoa que sempre foi na seleção, mesmo não jogue um minuto no Campeonato Europeu".



Para a concentração na cidade de Båstad, onde os nórdicos vão estagiar durante uma semana, antes de seguir para Estocolmo, o selecionador chamou Pierre Bengtsson, dos dinamarqueses do Vejle BK, face aos problemas físicos dos laterais esquerdos Martin Olsson e Ludwig Augustinsson, que, assim, se junta aos restantes 26 escolhidos.



Antes de iniciar a campanha no Euro2020, competição em que Portugal defende o título europeu, os suecos têm agendados dois particulares em Estocolmo, o primeiro contra a Finlândia, em 29 de junho, e o segundo diante da Arménia, sete dias depois.



A estreia no Grupo E acontece frente à Espanha, na cidade de Sevilha, no dia 14, seguindo-se as seleções da Eslováquia e Polónia.



Lista dos 27 convocados:



Guarda-redes: Karl-Johan Johnson (Copenhaga), Kristoffer Nordfeldt (Genclerbirligi, Tur) e Robin Olsen (Everton, Ing)



Defesas: Emil Krafth (Newcastle, Ing) Lindelof (Manchester United, Ing), Marcus Danielson (Dalian, Chi), Martin Olsson (BK Hacken), Ludwig Augustinsson (Helsingborgs), Pontus Jansson (Brentford, Ing), Filip Helander (Rangers, Esc), Mikael Lustig (AIK), Andreas Granqvist (Helsingborgs) e Pierre Bengtsson (Vejle BK, Din)



Médios: Emil Forsberg (Leipzig, Ale) Ken Sema (Watford, Ing), Viktor Claesson (Krasnodar, Rus), Dejan Kulusevski (Juventus, Ita), Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria, Ita), Kristoffer Olsson (Krasnodar, Rus), Jens Cajuste (Midtjylland, Din), Mattias Svanberg (Bolonha, Ita) e Gustav Svensson (Guangzhou City, Chi)



Avançados: Marcus Berg (Krasnodar Rus), Alexander Isak (Real Sociedad, Esp), Robin Quaison (Mainz, Ale) e Jordan Larsson (Spartak Moscovo)