Euro2020: Espanha sem Sergio Ramos e pela primeira vez sem jogadores do Real Madrid

“Quero falar do nosso capitão, o Sérgio Ramos, que não está na lista porque não pôde competir em boa parte da época, especialmente desde janeiro, nas condições adequadas”, justificou o selecionador espanhol, Luis Enrique, em conferência de imprensa.



O central, de 35 anos, sofreu várias lesões, entre as quais uma rotura do menisco em janeiro, que o afastou durante dois meses, e, já em março, quando regressava, teve novos problemas, com uma lesão muscular num gémeo, e em maio uma inflamação num tendão.



“Ontem [domingo], tive a oportunidade de falar com ele ao telefone, é difícil e duro (…). Foi sempre alguém que esteve ao nível máximo, muito profissional e que sempre ajudou a seleção, o que, creio, poderá continuar a fazer no futuro”, acrescentou.



A convocatória entra para a história por ser a primeira vez nas escolhas para um Europeu ou Mundial em que não é chamado qualquer jogador do Real Madrid, com o selecionador a não contar também com Dani Carvajal, numa época igualmente com muitas lesões, ou Nacho Fernández, Asensio, Lucas Vázquez ou Isco, que estiveram no Mundial2018.



Em contrapartida, na lista de 24 convocados destaca-se a estreia de Aymeric Laporte, naturalizado espanhol, e os regressos de César Azpilicueta, Adama Traoré e Pablo Sarabia.



No Euro2020, competição em que Portugal defende o título europeu, a Espanha integra o grupo E, juntamente com Eslováquia, Polónia e Suécia, com jogos agendados para São Petersburgo e Sevilha.



Ainda antes do Europeu, que decorrerá entre 11 de junho e 11 de junho, Portugal e Espanha defrontam-se em jogo particular, a disputar em 04 de junho, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.







Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Unai Simón (Athletic Bilbau), David De Gea (Manchester United/Ing) e Robert Sánchez (Brighton/Ing).



- Defesas: César Azpilicueta (Chelsea/Ing), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Eric García (Manchester City/Ing), Aymeric Laporte (Manchester City/Ing), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds United/Ing), Jordi Alba (FC Barcelona) e José Gayá (Valência).



- Médios: Rodri Hernández (Manchester City/Ing), Sergio Busquets (FC Barcelona), Pedri González (FC Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool/Ing), Koke Resurrección (Atlético de Madrid) e Fabián Ruiz (Nápoles/Ita).



- Avançados: Dani Olmo (Leipzig/Ale), Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus/Ita), Gerard Moreno (Villarreal), Ferrán Torres (Manchester City/Ing), Adama Traoré (Wolverhampton/Ing) e Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain/Fra).