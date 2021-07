Euro2020: Imprensa italiana exulta com conquista e exclama "A Europa é nossa!"

"A Europa é nossa” é a manchete do jornal generalista italiano La Repubblica, que não poupa elogios à equipa de Roberto Mancini pela conquista do segundo Europeu da história do futebol italiano, enquanto o também generalista ‘La Stampa’ destaca o guarda-redes Gianluigi Donnarumma, eleito o melhor jogador do Europeu.



O jornal desportivo La Gazzetta dello Sport, que abre a sua capa digital com o título “Amamos-te loucamente, somos campeões europeus’, ao mesmo tempo que realça as lágrimas do selecionador Mancini e as suas primeiras palavras após a conquista do título: “Estamos felizes, os jogadores foram maravilhosos. ‘Tiffosi”, festejai!”



"Itália, campeã da Europa", é a manchete do jornal desportivo Corriere dello Sport, com o subtítulo “Delírio ‘azzurri’ em Wembley, contra a Inglaterra”, enquanto o Tuttosport destaca na sua capa o guarda-redes Donnarumma, considerado “decisivo nos penáltis”.



“Eterna Itália”, é o título do jornal desportivo espanhol Marca, que escolhe para subtítulo “Southgate mete Rashford e Sancho aos 119 minutos para os penáltis e falharam os dois”.



Os jornais ingleses também deram grande destaque à final, apesar da deceção com a derrota da Inglaterra, com o tabloide The Sun a titular: “Outra vez, não! Adeptos ingleses devastados pelo desfecho dos penáltis”.



O Daily Mail escreve “Itália prolonga os 55 anos de sofrimento dos ‘três leões’, com Rashford, Sancho e Saka a falharem os penáltis, como Southgate [selecionador] falhou em 1996 [como jogador]”, enquanto o The Guardian titula “Itália desfaz o sonho inglês, após vencer nos penáltis”.



O jornal desportivo francês L’Equipe, faz manchete com a palavra italiana “Felicità” (Felicidade) e dá ênfase ao “intransponível Donnarumma” e ao facto de a Itália conquistar o Euro2020 depois de ter falhado o apuramento para o Mundial2018, na Rússia.



O jornal português A Bola escreve no topo da sua página sobre a final “Ainda não é desta, Inglaterra, it´s coming Rome”, numa alusão à expressão adotada pelos ingleses ‘It´s coming home’, para transmitir a confiança de que o troféu iria para casa.