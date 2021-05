Euro2020: Inglaterra com convocatória provisória e à espera das finais da UEFA

Gareth Southgate optou por alargar a convocatória da seleção, que entra no sábado em estágio, no centro de treinos do Middlesbrough, tendo em conta os jogos decisivos de Manchester United, na quarta-feira, na final da Liga Europa, e de Chelsea e Manchester City, no sábado, na final da Liga dos Campeões, no Porto.



Dean Henderson, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Greenwood e Marcus Rashford (Manchester United), Ben Chilwell, Reece James e Mason Mount (Chelsea) e John Stones, Kyle Walker, Phil Foden e Raheem Sterling (Manchester City) são os 12 jogadores ainda em competição nos respetivos clubes.



Perante este cenário, o selecionador inglês apenas divulgará a lista final de 26 jogadores em 01 de junho.



No Euro2020, competição em que Portugal defende o título europeu e que decorrerá de 11 de junho a 11 de julho, a Inglaterra integra o grupo D, com Croácia, República Checa e Escócia, com jogos agendados para Glasgow e Londres.



Lista de 33 pré-convocados:



- Guarda-redes: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton) e Aaron Ramsdale (Sheffield United).



- Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético de Madrid/Esp), Kyle Walker (Manchester City) e Ben White (Brighton).



- Médios: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Ale), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham) e James Ward-Prowse (Southampton).



- Avançados: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/Ale), Raheem Sterling (Manchester City) e Ollie Watkins (Aston Villa).