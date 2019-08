Euro2020. Três novidades nos convocados da seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Ago, 2019, 12:35 / atualizado em 29 Ago, 2019, 12:35 | Futebol Internacional

Os eleitos de Fernando Santos foram revelados ao início da tarde desta quinta-feira, numa conferência de imprensa que decorreu na Cidade do Futebol, sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras.



Praticamente três meses depois da conquista da Liga das Nações, o selecionador nacional deu a conhecer os eleitos para a dupla jornada da fase de grupos, com o capitão Cristiano Ronaldo a ser, como é habitual, a principal figura dos convocados.

Eis a lista dos 25 jogadores escolhidos:

Guarda-redes – Beto, José Sá e Rui Patrício;



Defesas – Daniel Carriço, João Cancelo, José Fonte, Nelson Semedo, Mário Rui, Pepe, Raphael Guerreiro e Rúben Dias;



Médios – Bruno Fernandes, Danilo Pereira, João Moutinho, Pizzi, Renato Sanches, Rúben Neves e William Carvalho;



Avançados – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix, Podence e Rafa.



Quadro atual



Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 7 de setembro, e viaja até à Lituânia, no dia 10, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).A seleção lusa, atual detentora do título, segue no quarto e penúltimo lugar do grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no “play-off”, via Liga das Nações.