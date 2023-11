Euro2024: Albânia é a 12.ª seleção com passaporte para a fase final

A Albânia tornou-se a 12.ª seleção a garantir um lugar na fase final do Europeu de futebol de 2024, marcado para a Alemanha, ao empatar 1-1 na Moldova, em encontro da nona jornada do Grupo E.

Sokol Çikalleshi, aos 25 minutos, de grande penalidade, apontou o tento dos albaneses, que repetem a presença inédita de 2016, enquanto Vladislav Baboglo marcou o golo dos anfitriões, aos 87.



Na edição que Portugal conquistou, os albaneses ficaram-se pela fase de grupos, ao perderem com Suíça (0-1) e França (0-2) e baterem a Roménia (1-0), não conseguindo ser um dos quatro melhores terceiros, ao contrário da seleção lusa.



A Albânia passou a contar 14 pontos (sete jogos) na liderança do Grupo E, contra 11 da República Checa (seis), 10 da Moldova (sete), 10 da Polónia (sete), que despediu Fernando Santos após um 0-2 em Tirana, e um das Ilhas Faroé (sete).



Na fase final do Euro2024, que se realiza na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho, a Albânia juntou-se à seleção anfitriã e também a Portugal, Áustria, Bélgica, França, Inglaterra, Hungria, Escócia, Eslováquia, Espanha e Turquia.