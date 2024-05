Euro2024. Fermín e Ayoze Pérez estreiam-se na Espanha

O selecionador espanhol, Luis de la Fuente, decidiu chamar 29 jogadores para o estágio de preparação para o Euro2024, para prevenir qualquer lesão, mas vai ter de cortar três elementos desta lista até 8 de junho, a seis dias do início da prova.De fora, por lesão, ficaram outros dois jovens jogadores do clube catalão, nomeadamente o lateral esquerdo Balde, de 20 anos, e o médio Gavi, de 19, num lista que também não inclui Asensio (Paris Saint-Germain) ou o ex-"leão" Sarabia (Wolverhampton).A Espanha, com o ex-benfiquista Grimaldo, vai iniciar no sábado o estágio ainda sem os três jogadores do Real Madrid convocados (Nacho, Carvajal e Joselu), que jogam a final da Liga dos Campeões no mesmo dia, frente ao Borussia Dortmund, assim como Laporte, ao serviço do Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, para disputar a final da Taça da Arábia Saudita.A seleção espanhola procura o quarto título continental, após as vitórias em 1964, 2008 e 2012, defrontando, na Alemanha, a atual campeã Itália, a Croácia e a Albânia, no Grupo B do Euro2024, que se realiza de 14 de junho a 14 de julho.