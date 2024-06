Euro2024. França e Mbappé estreiam-se frente à Áustria

A França, grande favorita à conquista do Euro2024 de futebol, estreia-se esta segunda-feira no torneio frente à Áustria, em jogo da primeira jornada do Grupo D, que é liderado pelos Países Baixos, na sequência da vitória sobre a Polónia.

Além da entrada em cena da seleção vice-campeã mundial, o quarto dia da competição, cuja fase final decorre na Alemanha, oferece também os dois jogos da ronda inaugural do Grupo D, entre Roménia e Ucrânia e entre Bélgica e Eslováquia.



A França, orientada por Didier Deschamps e com o avançado Kylian Mbappé como figura mais destacada de uma seleção recheada de estrelas, procura reeditar os sucessos de 1984 e 2000, anos em que se sagrou campeã, tendo mais uma presença na final, em 2016, na qual foi derrotada por Portugal.



Os franceses reúnem claro favoritismo frente à seleção austríaca, treinada por Ralf Rangnick, na partida marcada para Dusseldorf, com início às 20h00 em Lisboa, na qual tentará obter um resultado que lhe permita juntar-se no topo da classificação aos Países Baixos, que venceram no domingo a Polónia, por 2-1.



A Bélgica, a equipa, teoricamente, mais forte do grupo E, vai estrear-se na 17.ª edição do Campeonato da Europa frente à Eslováquia, a partir das 17h00, já depois de ter terminado o encontro entre Roménia e Ucrânia, que tem início às 14h00, em Munique.