Euro2024. Gales, Polónia, Ucrânia e Islândia nos play-offs

No Caminho A, galeses e polacos vão lutar por uma das três vagas disponíveis na terça-feira, em Cardiff, ao derrotarem em casa Finlândia (4-1) e Estónia (5-1), respetivamente.



Galeses ou polacos completarão o Grupo D do próximo Campeonato da Europa, no qual estão França, campeã em 1984 e 2000, Áustria e Países Baixos, vencedores em 1988.



Já a decisão do Caminho B vai opor Ucrânia e Islândia, que necessitaram de reviravoltas para se superiorizarem fora à Bósnia-Herzegovina (2-1) e a Israel (4-1), respetivamente.



Quarta colocada no Grupo J de acesso ao Europeu, que foi vencido por Portugal e teve a Bósnia-Herzegovina na quinta e penúltima posição, a Islândia visitará a Ucrânia na terça-feira em Wroclaw, na Polónia, face à invasão da Rússia aos ucranianos, tendo em vista a derradeira vaga no Grupo E da fase final, composto por Bélgica, Roménia e Eslováquia.



A final do Caminho C dos play-offs vai opor Geórgia e Grécia, que beneficiaram do fator casa para ultrapassarem Cazaquistão (5-0), em Atenas, e Luxemburgo (2-0), em Tbilisi.



Grécia e Geórgia enfrentam-se na terça-feira, em Tbilisi, com o vencedor a acompanhar Portugal, campeão continental em 2016, Turquia e República Checa, herdeira do título celebrado pela Checoslováquia em 1976, no Grupo F da 17.ª edição do Campeonato da Europa, que está aprazado para decorrer entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.



As seleções vitoriosas nos três caminhos dos play-offs vão juntar-se no lote de finalistas aos germânicos, na qualidade de país organizador, à seleção lusa e a Albânia, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra, Itália, Países Baixos, República Checa, Roménia, Sérvia, Suíça ou Turquia.