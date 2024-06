Euro2024. Gatti chamado à seleção italiana

Com a inclusão de Gatti, que fazia parte de um grupo de jogadores em prevenção, a seleção italiana passou a integrar 29 futebolistas, dos quais sairá a lista final de 26 eleitos para a fase final do torneio, que será anunciada na quinta-feira.A Itália ficou integrada no Grupo B do Europeu de 2024, cuja fase final se realiza na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho, em conjunto com as seleções da Albânia, Croácia e Espanha.