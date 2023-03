Euro2024. Itália-Inglaterra abre fase de qualificação

As duas formações foram sorteadas no Grupo C e defrontam-se logo a abrir, no mítico San Paolo, agora rebatizado Estádio Diego Armando Maradona, casa da equipa sensação do futebol internacional na época 2022/23, o Nápoles, de Luciano Spalletti.





Os italianos têm o fator casa do seu lado, mas não são favoritos face aos ingleses, até pelo seu passado recente de falhanços, as impensáveis ausências dos Mundiais de 2018 e 2022, às mãos de Suécia e Macedónia do Norte, respetivamente.





Pelo meio, a "squadra azzurra" venceu o Europeu de 2020, adiado para 2021 pela pandemia da covid-19, e conseguiu-o precisamente numa final com os anfitriões ingleses, em Wembley, onde se impuseram no desempate por grandes penalidades.





Quanto à Inglaterra, tem acumulado bons registos nas últimas fases finais, sendo que, além de ser a atual vice-campeã europeia em título, foi quarta no Mundial de 2018 e atingiu os "quartos" na edição de 2022, caindo perante a França (1-2).





A expectativa é, assim, de um grande jogo em Nápoles, num Grupo C em que nenhuma das seleções pode vacilar, face à presença da Ucrânia - que arranca em Inglaterra, já na segunda ronda, no domingo -, além de Macedónia do Norte e Malta.





A fase de qualificação, disputada por 53 seleções, em sete grupos de cinco e três de seis, disputa-se em cinco jornadas duplas, de 23 a 28 de março, 16 a 20 de junho, 7 a 12 de setembro, 12 a 17 de outubro e 16 a 21 de novembro.





Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se para a fase final, juntando-se à Alemanha, enquanto as restantes três vagas serão encontradas num play-off (21 a 26 de março de 2004), cujo acesso tem por base os resultados da Liga das Nações 2022/23.





A fase final do Europeu de 2024 realiza-se na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho.