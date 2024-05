Euro2024. Itália perde Francesco Acerbi por lesão

Francesco Acerbi, do Inter Milão e campeão em 2020, vai falhar a fase final do Euro2024 de futebol devido a lesão e foi substituído na pré-convocatória de Itália por Federico Gatti, da Juventus, anunciou a federação local.

Acerbi, central de 36 anos, tem uma problema numa virilha e terá mesmo de ser operado, situação que levou o selecionador Luciano Spalletti a dispensar o defesa do torneio que vai decorrer na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho.



Para o seu lugar, Spalletti chamou Gatti, embora o central da Juventus, que tem apenas três internacionalizações, tenha ainda de lutar por um lugar na lista final.



Acerbi tem 34 jogos e um golo pela "squadra azzurra" e fez quatro jogos a titular durante o apuramento para o Euro2024, situação que apontava o central como quase certo na decisão final do selecionador italiano.



No Euro2020, que decorreu em 2021 devido à pandemia da covid-19, Acerbi fez três jogos.



A Itália, campeã europeia, defronta a Albânia, a Espanha e a Croácia no Grupo G da fase de grupos do Campeonato da Europa.



Lista atualizada dos 30 pré-convocados de Itália:



- Guarda-redes: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Fra), Alex Meret (Nápoles), Ivan Provedel (Lazio) e Guglielmo Vicário (Tottenham, Ing).



- Defesas: Federico Gatti (Juventus), Alessandro Bastoni (Inter Milão), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bolonha), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter Milão), Giovanni di Lorenzo (Nápoles), Federico Dimarco (Inter Milão), Gianluca Mancini (Roma) e Giorgio Scalvini (Atalanta).



- Médios: Nicolò Barella (Inter Milão), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter Milão), Jorginho (Arsenal, Ing), Lorenzo Pellegrini (Roma) e Samuele Ricci (Torino).



- Avançados: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bolonha), Giacomo Raspadori (Nápoles), Mateo Retegui (Génova), Gianluca Scamacca (Atalanta) e Mattia Zacagni (Lazio).