Euro2024: Países Baixos, Roménia e Suíça também apurados

A jogar em casa, os Países Baixos venceram a República da Irlanda por 1-0, com um golo de Wout Weghorst, aos 12 minutos, e garantiram o segundo lugar no Grupo B, atrás da já apurada França, que hoje impôs a Gibraltar a maior goleada de sempre na fase de qualificação para um europeu, com um triunfo por 14-0.



Os neerlandeses, campeões europeus em 1988 e que contam com outras quatro presenças nas meias-finais em 1976, 1992, 2000 e 2004, vão marcar presença numa fase final de um Europeu para 11.ª vez.



Já no Grupo I, a Roménia e a Suíça também carimbaram o apuramento fase final do próximo Europeu, que se realiza na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho de 2024, faltando apenas decidir quem vence a ‘poule’.



A Roménia venceu por 2-1 frente a Israel, em jogo disputado em Felcsút, na Hungria, devido à guerra na Faixa de Gaza, e assegurou a sexta presença na fase final, com o melhor registo a ser os quartos de final no Euro2000.



Israel adiantou-se no marcador com um golo de Zahavi, logo aos dois minutos, mas os romenos deram a volta ao resultado, com tentos de Puscas, aos 10, e de Ianis Hagi, aos 63. A Roménia soma 19 pontos, seguida da Suíça com 17, com os israelitas em terceiro com 12.



Os suíços empataram 1-1 frente ao Kosovo e confirmaram também a sexta presença, terceira consecutiva, na fase final de um europeu, tendo como melhor resultado os quartos de final no Euro2020, em que foram batidos pela Espanha no desempate por penáltis.



A Suíça chegou à vantagem com um golo de Ruben Vargas, aos 47 minutos, com o Kosovo a empatar aos 82, por intermédio de Muhamet Hyseni.



Países Baixos, Suíça e Roménia juntam-se, assim, a Portugal, Albânia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra, Turquia e à anfitriã Alemanha no lote de seleções já apuradas.